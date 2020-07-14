Прямой эфир

Инсталляция в честь Года памяти и славы появилась в поселке на Колыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Палатка в Магаданской области установили героическую инсталляцию в честь Года памяти и славы – «Книгу Победы» и советский орден Победы. Средства на монументальное сооружение выделил депутат региональной думы Александр Басанский.

Инсталляция создана в сквере Победы, там, где уже стоит монумент — танк. «Книга Победы» включает фотографии периода Великой Отечественной войны. Орден Победы символизирует героические сражения солдат, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области приняты дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус «ребенок Великой Отечественной войны. Теперь они будут получать денежную выплату к каждому Дню Победы, каждый год им будут компенсировать расходы по изготовлению и ремонту зубных протезов. Если доход ребенка ВОВ не превышает 2,5 прожиточного минимума пенсионера Магаданской области, он сможет претендовать на полное возмещение расходов на протезирование зубов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020