Инсталляция в честь Года памяти и славы появилась в поселке на Колыме

В поселке Палатка в Магаданской области установили героическую инсталляцию в честь Года памяти и славы – «Книгу Победы» и советский орден Победы. Средства на монументальное сооружение выделил депутат региональной думы Александр Басанский.

Инсталляция создана в сквере Победы, там, где уже стоит монумент — танк. «Книга Победы» включает фотографии периода Великой Отечественной войны. Орден Победы символизирует героические сражения солдат, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области приняты дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус «ребенок Великой Отечественной войны. Теперь они будут получать денежную выплату к каждому Дню Победы, каждый год им будут компенсировать расходы по изготовлению и ремонту зубных протезов. Если доход ребенка ВОВ не превышает 2,5 прожиточного минимума пенсионера Магаданской области, он сможет претендовать на полное возмещение расходов на протезирование зубов.