Полиция устанавливает личности прыгавших в Биру с моста подростков

Прокуратура проводит проверку после появления видео того, как подростки прыгают в реку Биру со старого моста в Биробиджане. Записи появились в социальных сетях.

Очевидцы сняли, как 12 июля подростки прыгали с автомобильного моста в реку, купание в которой строго запрещено. Сейчас правоохранители пытаются установить личности экстремалов.

Во время проверки, как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, специалисты должны установить причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дать оценку действиям родителей, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

12 июля сообщалось, что две несовершеннолетние девушки угнали автомобиль «Волга» и, уходя от полиции, не справились с управлением и врезались в припаркованный Nissan. Установлено, что во время случившегося девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Обе получили травмы и были госпитализированы.