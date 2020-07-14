Прямой эфир

Полиция устанавливает личности прыгавших в Биру с моста подростков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проводит проверку после появления видео того, как подростки прыгают в реку Биру со старого моста в Биробиджане. Записи появились в социальных сетях.

Очевидцы сняли, как 12 июля подростки прыгали с автомобильного моста в реку, купание в которой строго запрещено. Сейчас правоохранители пытаются установить личности экстремалов.

Во время проверки, как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, специалисты должны установить причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дать оценку действиям родителей, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

12 июля сообщалось, что две несовершеннолетние девушки угнали автомобиль «Волга» и, уходя от полиции, не справились с управлением и врезались в припаркованный Nissan. Установлено, что во время случившегося девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Обе получили травмы и были госпитализированы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020