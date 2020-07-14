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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По словам исполнительного директора Russ Outdoor Роберта Мирзояна, принадлежавшие французам 25% российской компании были выкуплены ООО «Стинн», которое в октябре 2019 года консолидировало 48,57% российской группы. Таким образом, в результате сделки доля «Стинна» в Russ Outdoor составляет 73,57%, остальное принадлежит ВТБ.

Отмечается, что после завершения сделки у Russ Outdoor не осталось иностранных собственников.

По данным из ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Стинн» является Григорий Садоян, однако по информации РБК фактическими владельцами компании считаются Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев.

В апреле Russ Outdoor по инициативе Минкомсвязи России была включена в перечень системообразующих предприятий.

В конце мая Решетников рассказал, что в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей вошли 42 сферы деятельности, в которых в общей сложности занято свыше 6 млн человек.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что получить кредиты по льготной ставке смогут рассчитывать и дочерние компании системообразующих предприятий.

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