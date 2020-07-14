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Прокуратура проверит повреждение самолета при заправке в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолетом российской авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, накануне автомобиль заправки коснулся фюзеляжа воздушного судна, готовившегося к выполнению рейса Москва — Сочи.

«В результате произошедшего воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры доставлены до места назначения резервным бортом», — уточнили в прокуратуре.

Причины случившегося устанавливаются.

В январе этого года в Шереметьево при буксировке самолета Airbus A350 «Вьетнамских авиалиний», направлявшегося в Ханой, повредили переднее шасси. Пассажирам рейса предоставили резервный борт.

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