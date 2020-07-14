Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно статистике, отечественные корпорации за апрель и май этого года смогли экспортировать 65,4 т золота на общую сумму $3,55 млрд.

При этом продажи газа за аналогичный период стали самыми минимальными с 2002 года и составили $3,5 млрд, передает «Газета.ru».

В феврале стало известно, что Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с предыдущим годом, до 116,075 т против 13,87 т. Однако закупки монетарного золота ЦБ в 2019 году значительно уменьшились — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 т.