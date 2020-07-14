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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно статистике, отечественные корпорации за апрель и май этого года смогли экспортировать 65,4 т золота на общую сумму $3,55 млрд.

При этом продажи газа за аналогичный период стали самыми минимальными с 2002 года и составили $3,5 млрд, передает «Газета.ru».

В феврале стало известно, что Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с предыдущим годом, до 116,075 т против 13,87 т. Однако закупки монетарного золота ЦБ в 2019 году значительно уменьшились — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 т.

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