Прямой эфир
Сюжет:

На Украине за сутки 638 человек заразились коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки на Украине зарегистрировано 638 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 14 июля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«На Украине за сутки зарегистрировано 638 новых случаев коронавируса, из них 26 детей и 74 медицинских работника», — передает ТАСС.

Степанов отметил, что количество выздоровевших за сутки превысило количество новых заболевших (651), 14 человек умерли. Наибольшее количество новых случаев выявлено во Львовской области (147), Киеве (112) и Закарпатской области (67).

В общей сложности за время пандемии зафиксировано 54 771 случай коронавируса, 27 154 выздоровевших пациента. 1412 человек скончались. Наибольшее количество больных выявлено во Львовской области (7254). Также Степанов рассказал, что за минувшие сутки украинские медики провели 22 846 тестов на COVID-19, из которых 13 394 — на антитела и 9711 — методом ПЦР.

Ранее, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа правительства страны по противодействию коронавирусу была правильной, о чем свидетельствует динамика выздоровления граждан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020