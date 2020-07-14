На Украине за сутки 638 человек заразились коронавирусом

За последние сутки на Украине зарегистрировано 638 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 14 июля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«На Украине за сутки зарегистрировано 638 новых случаев коронавируса, из них 26 детей и 74 медицинских работника», — передает ТАСС.

Степанов отметил, что количество выздоровевших за сутки превысило количество новых заболевших (651), 14 человек умерли. Наибольшее количество новых случаев выявлено во Львовской области (147), Киеве (112) и Закарпатской области (67).

В общей сложности за время пандемии зафиксировано 54 771 случай коронавируса, 27 154 выздоровевших пациента. 1412 человек скончались. Наибольшее количество больных выявлено во Львовской области (7254). Также Степанов рассказал, что за минувшие сутки украинские медики провели 22 846 тестов на COVID-19, из которых 13 394 — на антитела и 9711 — методом ПЦР.

Ранее, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа правительства страны по противодействию коронавирусу была правильной, о чем свидетельствует динамика выздоровления граждан.