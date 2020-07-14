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В Москве от COVID-19 вылечились почти 166 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За все время пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 166 тыс. человек. Об этом 14 июля сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165 966», — рассказала она.

Все пациенты, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Для того чтобы подтвердить у человека отсутствие COVID-19. Также всем вылечившимся гражданам предлагают стать донором плазмы.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболел COVID-19 и не имеет хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее во вторник стало известно, что в период самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне чаще всего удаленно обращались к педиатрам, терапевтами и гинекологам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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