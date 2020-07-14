Девятилетний ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске

В Хабаровске девятилетний ребенок утонул во время купания в реке Амур. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного Комитета России во вторник, 14 июля.

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребенок», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины гибели ребенка, в том числе, почему он находился у реки без присмотра взрослых.

Ранее в этот же день о пропаже девятилетнего ребенка в Хабаровске сообщила региональная прокуратура. В ведомстве организовали проверку из-за исчезновения. По предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи.