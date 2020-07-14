Хабаровское село может затопить из-за роста уровня воды в реке Кур

Оперативная группа ГУ МЧС по Хабаровскому краю направлена в село Новокуровка Хабаровского района. В ближайшие дни на реке Кур ожидается повышение уровня воды с приближением к опасным отметкам.

Сотрудники МЧС будут проводить мониторинг прохождения дождевого паводка в этом населенном пункте и ниже по течению и, в случае чего, окажут помощь местному населению.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточное УГМС, 14-15 июля колебания уровней воды на реке Кур у села Новокуровка будут в пределах 5-15 см, до отметки в 710 см. У этого населенного пункта отметка «неблагоприятное явление» - 650 см, а «опасное явление» - 740 см.

У реки Тунгуска у села Архангеловка 17-18 июля уровень воды составит 940-970 см, но при этом он не достигнет отметки «неблагоприятное» или «опасное» явление.

Колебания уровней воды от 5 до 25 см за сутки наблюдаются на реке Амур. Там сохраняется подтопление поймы на участке реки между селами Елабуга и Богородское. Такая же картина – на малых реках Бурея, Хор, Урми, Кур, Манома, Амгунь.

На реке Уссури наблюдается спад уровня воды на 3-6 см за сутки. Сохраняется подтопление поймы на глубину 0,6-1,0 м.

В Нанайском районе в селе Верхняя Манома вода сошла с последнего отрезка дорожного полотна. Теперь транспортное сообщение с населенным пунктом полностью открыто. Подтоплены лишь шесть приусадебных участков в низинных участках. Уровень воды в Маноме снижается.

В Москве 14 июля ожидается сильный ливень. Может выпасть до половины месячной нормы осадков – 45 мм, предупредили в центре погоды «Фобос».