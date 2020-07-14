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Глава МИД Киргизии переболел COVID-19

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию. Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 14 июля.

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«Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система», — написал глава ведомства, отметив, что теперь у него много работы.

Министр подчеркнул, что киргизские дипломаты, несмотря на пандемию коронавируса, пытаются всеми силами помочь гражданам. По его словам, некоторые из них, работают дистанционно, болея при этом COVID-19.

«Уверен, что, сплотившись, мы победим коронавирус и другие несчастья», — заключил Айдарбеков.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия в качестве гуманитарной помощи Киргизии в борьбе с коронавирусом передала республике системы для проведения анализа на наличие инфекции. Всего из РФ в страну поступило 820 полных наборов ПЦР-тестов на 80 720 исследований.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Первый случай коронавируса в Киргизии зафиксировали 18 марта. Правительство страны ввело режим ЧП с 22 марта по 22 апреля. Позже он был продлен в ряде городов и районов.

По данным международного статистического бюро Wordometer, Киргизии на сегодняшний день зарегистрировано 11 444 подтвержденных случаев, скончались в результате заражения 149 человек, выздоровели 3 538 пациентов.

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