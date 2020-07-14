Минпросвещения запустило программу поддержки школ с низкими результатами

Министерство просвещения России запустило проект «500+», направленный на поддержку школ с низкими образовательными результатами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте ведомства.

«В помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники», — говорится в сообщении.

К работе в таких школах также будут привлекаться студенты педагогических вузов, а сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими образовательными организациями внутри региона. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, подобная практика признана успешной во всем мире и в первую очередь в странах с успешными образовательными системами.

Реализация проекта позволит организовать «творческие педагогические лаборатории» по предметным областям с привлечением методистов, активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов и внедрить в практику преподавание проектной, исследовательской, творческой деятельности, отметили в ведомстве.

«И международные, и российские исследования отчетливо показывают важность аспекта работы со школами и учениками, испытывающими определенные трудности в обучении. Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются и которые будут работать на тех или иных территориях. Включая проект в национальный проект «Образование», мы сможем направить в эти школы вместе с методической и инфраструктурной поддержкой», — подчеркнул Кравцов.

Ранее, 7 июля стало известно, что Минпросвещения попросило выделить 23 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование».