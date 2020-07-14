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В Японии допустили упрощенный въезд в страну для участников Олимпиады

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Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi/Keystone Press Agency
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Власти Японии рассматривают возможность упрощения въезда в страну для участников летних Олимпийских игр, запланированных на август 2021 года. Об этом 14 июля сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

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По данным агентства Kyodo, правительство Японии допускает, что к лету следующего года пандемия в полной мере не завершится и поэтому авиасообщение с рядом стран к этому моменту может быть все еще ограниченным. Кроме того, при сохранении пандемии внутри Японии могут действовать запреты на въезд в отдельные регионы страны.

В связи с этим власти Японии рассматривают возможность допуска иностранных спортсменов, даже если эпидемиологическая обстановка не будет соответствовать критериям принимающей стороны.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год.и. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, на утро 14 июля в мире зафиксировано более 13,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 575 тыс. летальных исходов и 7,7 млн выздоровевших пациентов.

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