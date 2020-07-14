Названа возможная причина обрушения перекрытий в доме в Новосибирске

Обрушение потолочных перекрытий в жилом доме в Новосибирске, по предварительным данным, могло произойти из-за находящихся на крыше стройматериалов для ремонта кровли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры во вторник, 14 июля.

Прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку в связи с инцидентом, в результате которого погиб один человек.

«Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. В результате произошло обрушение кровли, потолка», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что обрушение потолочных конструкций произошло в Новосибирске в жилом доме на улице Владимирский спуск, 2. В результате погиб мужчина 1956 года рождения.