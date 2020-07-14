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Один человек пострадал при пожаре на фармацевтическом заводе в Индии

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Фото: twitter.com/ani
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Один человек пострадал в результате пожара на фармацевтическом предприятии неподалеку от города Вишакхапатнам (на юге страны, в штате Андхра-Прадеш). Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал NDTV.

По предварительным данным, возгорание началось в результате взрыва. Всего на месте происшествия находилось четверо рабочих, из них пострадал один человек, который получил ожоги. Его госпитализировали.

Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. Инцидент вызвал панику среди жителей района Паравада, поскольку он произошел всего через пару месяцев после утечки паров стирола на другом заводе в этом регионе.

8 июля сообщалось, что в Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).

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