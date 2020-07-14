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Россияне рассказали о параметрах «идеальной работы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители России рассказали о параметрах идеальной работы. Исследование провели сервис подбора персонала «Работа.ру» и приложения для общения Viber, его результаты имеются в распоряжении «РИА Новости».

Соцопрос проводился в июле, в нем приняли участие более 4,6 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» и 2,6 тыс. пользователей Viber из всех регионов страны.

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На первое место рейтинга признаков идеальной работы респонденты поставили высокую зарплату, об этом завили 67% пользователей. На втором месте оказалась стабильность, о которой заявили 58% респондентов, еще 48% заявили, что для идеальной работы необходим хороший коллектив.

В топ-5 признаков идеальной работы также вошли комфортные условия труда, а также удобное расположение и близость к дому. Кроме того, многие пользователи отметили, что работа должна доставлять удовольствие и способствовать реализации.

13 июля сообщалось, что сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором россияне назвали профессионализм и уважение к людям и их труду лучшими качествами в коллегах.

10 июля сообщалось, что россияне назвали самые раздражающие качества в коллегах. По результатам исследования, больше всего россиян в своих коллегах раздражают лицемерие (40%) и интриганство (34%).

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