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В ООН призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
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В ООН призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны конфликта прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе, заявил в понедельник, 13 июля, официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — подчеркнул он.

По словам Дюжаррика, генсек также призвал стороны воздержаться от провокационной риторики.

Ранее в тот же день сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали Армению и Азербайджан принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на границе двух стран.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. В Армении погибших нет.

Глава МИДа России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

МИД Турции, в свою очередь, призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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