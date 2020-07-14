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Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета
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Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Правительственная комиссия по законодательной деятельности не поддержала законопроект о снижении в России до 16 лет возраст получения охотничьего билета. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает «РИА Новости».

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Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, а затем переписан в новой редакции в феврале 2020 года. Документ предполагает для граждан РФ, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, введение разрешения на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на пять лет.

Предлагается также дать право временно передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения с согласия законного представителя. По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет.

В проекте отзыва кабмин счел снижение возрастного ценза «нецелесообразным», объяснив это тем, что достижение указанного возраста не означает, что «несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействий), а также нести за них юридическую ответственность».

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Документ ранее, в августе прошлого года, подписал президент страны Владимир Путин.

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