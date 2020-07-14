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Новый сервис по прогнозу северного сияния поможет предотвратить аварии

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Новый российский онлайн-сервис по прогнозу космической погоды предскажет начало полярного сияния в любой точке планеты, что поможет предотвратить аварии.

Полярное сияние может вызывать сбои в работе автоматики высокоширотных железных дорог, которые выражаются в спонтанном переводе стрелок и некорректных сигналах семафоров, которые могут привести к аварии.

Сервис может анализировать характеристики солнечного ветра за 15 мин до начала его влияния на земную магнитосферу. Это поможет снизить риски возникновения технических проблем в навигации и радиосвязи, которые и приводят в том числе к столкновениям составов на железной дороге.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сводка с небес: прогноз северного сияния предотвратит аварии

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