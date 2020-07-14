Эксперты рассказали о новом статусе Госсовета в России

Госсовет станет главной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут не только обсуждать вопросы государственного значения, но и подводить промежуточные итоги работы на местах.

Из малозаметной структуры совет может превратиться в один из основных органов политической системы. Для определения его нового статуса в ближайшее время примут отдельный федеральный закон. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» члены рабочей группы (РГ) по Конституции и эксперты.

По мнению некоторых политологов, для усиления Госсовета к уже существующей консультативной функции могут прибавиться исполнительные полномочия.

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Неигровая площадка: чем будет заниматься Госсовет