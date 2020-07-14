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Австрия продлила до 31 июля запрет на полеты из России

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Фото: TASS/Imago/Georges Schneider
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Власти Австрии вновь продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Россией, Украиной, Белоруссией, Китаем, Великобританией и рядом других стран. Прилет пассажирских рейсов из этих стран не будет осуществляться с 15 июля по 31 июля. Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник, 14 июля, постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

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В запретный список также внесены ранее разрешенные Египет, Сербия, непризнанное Косово, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Румыния, Болгария и Молдавия. При этом Австрия вычеркнула из него итальянскую область Ломбардия.

Это постановление не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран. Авиакомпания Austrian Airlines возобновила полеты в Европе. Регулярное пассажирское авиасообщение с Россией, Украиной и рядом других стран было приостановлено с 18 марта и с тех пор продлевается каждые две недели на основе оценки эпидемиологической обстановки в этих государствах.

10 июля Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.

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