В больнице Бергамо остались всего 30 зараженных COVID-19

Ведущая больница итальянского города Бергамо, ставшего наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, на прошлой неделе отпраздновала выписку последнего пациента из отделения интенсивной терапии. Сейчас в госпитале папы Иоанна XXIII остаются 30 пациентов с положительным анализом на коронавирус, но без симптомов.

Как рассказал главный врач медицинского учреждения Фабио Пеццоли, они являются носителями вируса, но медики не знают, распространяется ли у них он или нет.

«С июня мы госпитализировали только одного человека с симптомами, с начала июля их не было вообще, это результат позволяет на многое надеяться», — сказал главврач в интервью «РИА Новости».

По его словам, для сравнения, в пиковый день 29 марта в госпитале было 550 пациентов с COVID, и все с симптоматикой.

«За эти три-четыре месяца через нашу больницу прошло около 3200 пациентов, 2000 мы госпитализировали, 430 умерли», — отметил Пеццоли.

Он подчеркнул, что в число 2,3 тыс. вылеченных больных вошли пациенты полевого госпиталя, где были размещены российские специалисты.

«Они работали с самыми тяжелыми случаями, и я говорю это от чистого сердца, они справились очень хорошо», — сказал руководитель больницы.

В июне сообщалось, что прокуроры города Бергамо, которые ведут расследование хода пандемии коронавируса, заслушают доклад премьер-министра страны Джузеппе Конте. Следователи заслушают в качестве свидетелей министра здравоохранения Роберто Сперанцу и главу министерства внутренних дел Лучану Ламорджезе.

Речь идет о расследовании оснований отказа от объявления «красной зоной» двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии, когда там были выявлены первые случаи заболевания. В результате провинция стала одной из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса.