Трамп допустил возможность роспуска полиции в ряде городов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде случаев сторонники лишения полиции финансирования могут добиться своего, однако жители данных населенных пунктов впоследствии потребуют вернуть правоохранительные органы.

По его словам, радикальные политики хотят лишить финансирования и распустить полицию в стране. Трамп отметил, что сначала он не поверил в то, что это реальные требования.

«Когда я впервые услышал об этом, то сказал, что они только так говорят <...>, однако они на самом деле пытаются это сделать», — приводит слова главы Белого дома ТАСС.

В свою очередь, министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти намерены оказать как можно большую поддержку полиции, больше подготовки и ресурсов. Похожего мнения придерживается и вице-президент США Майкл Пенс, который заявил, что, несмотря на все разговоры, президент и администрация будут защищать полицию.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился из-за предложения лишить финансирования полицию и заявил, что правоохранители должны использовать в своей работе «подходящий» уровень насилия.

В начале июня Демократическая партия внесла в конгресс законопроект о масштабной реформе полиции. Документ предлагает ограничить полномочия полиции на применение силы, запретить удушающие приемы, а также выделить средства на независимые расследования действий полицейских.

За проведение реформы ранее уже выступил бывший вице-президент США и главный конкурент Трампа на выборах в 2020 году Джо Байден.

По мнению законодателей, на необходимость кардинальных перемен в полиции указывает случай с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина погиб после попытки задержания четырьмя правоохранителями.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По США прокатились волны протестов, беспорядков и стычек с полицией. В некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелесе и Чикаго, была активизирована национальная гвардия, ведены режим ЧС и комендантский час.