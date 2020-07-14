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Ученые назвали защищающие от коронавируса продукты

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Фото: TASS/DPA/Carsten Rehder
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Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от коронавируса. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет газета The Sun.

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Исследователи обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. В меню жителей Германии и Южной Кореи регулярно присутствуют квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей. Они содержат антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и препятствующие попаданию инфекции в организм, а также снижают вероятность протекания коронавируса в тяжелой форме. Поэтому люди в этих странах чаще выздоравливают после заражения COVID-19.

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции отмечается также в Греции, Болгарии и Турции. Здесь у населения в большом почете йогурт. Данный кисломолочный продукт тоже содержит антиоксиданты, но в меньшем количестве, чем квашеная капуста.

По мнению специалистов, диета может быть ключевым отличием между нациями в иммунной защите от коронавируса. В странах с низкой смертностью местные жители потребляют большое количество ферментированной пищи, такой как квашеная капуста или йогурт, а также пьют кефир.

Ранее в июне испанский диетолог Алехандро Кановас рекомендовал ввести в рацион ряд простых продуктов для укрепления дыхательной системы и организма в целом. По его словам, одним из таких продуктов являются куриные яйца.

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