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Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт

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Фото: TASS/Zuma
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Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила египетской армии вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении законодателей, обнародованном во вторник, 14 июля.

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В документе отмечается, что египетские войска имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, «если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран».

«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе», — цитирует заявление «РИА Новости».

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также глава государства заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 км от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

23 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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