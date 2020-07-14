Трамп поздравил «своего друга» Дуду с переизбранием

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, на своей странице в Twitter поздравил с переизбранием на пост главы Польши Анджея Дуду и выразил готовность сотрудничать с ним.

«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! Буду рад продолжить нашу важную совместную работу по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и безопасность телекоммуникаций!» — написал американский лидер.

Во втором туре президентских выборов, который прошел 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.

Первый тур прошел 28 июня. Изначально выборы были запланированы на 10 мая. Но их отменили из-за пандемии коронавируса и политических разногласий между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозицией.