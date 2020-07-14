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В Госдепе рассказали о деталях телефонных переговоров Лаврова и Помпео

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В ходе телефонного разговора в понедельник, 13 июля, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров обсудили ход подготовки встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН «в ближайшем будущем». Об этом говорится в распространенном сообщение американского внешнеполитического ведомства.

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Встреча должна пройти в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций, говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны затронули ситуацию в Афганистане, Ливии и Сирии, а Помпео также «поднял вопрос безопасности выборов».

В январе президент России Владимир Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В мае Лавров заявил, что проведение саммита все еще не потеряло своей актуальности с учетом новых проблем, которые выявила коронавирусная инфекция. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что встреча «ядерной пятерки» пройдет в онлайн-режиме.

В начале июля замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что подготовка саммита «ядерной пятерки» СБ ООН продолжается, но конкретных деталей встречи пока нет.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

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