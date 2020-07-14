НХЛ выявила 30 игроков с COVID-19

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в ходе тестирования выявила у 30 игроков положительную реакцию на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила пресс-служба лиги.

В рамках второй стадии возобновления сезона более 600 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах. Среди них было сделано 4934 теста на COVID-19. Кроме того, еще 13 игроков сдали положительный тест на коронавирус вне рамок протокола второго этапа. По информации лиги, все заболевшие находятся в самоизоляции.

НХЛ начала третью стадию возобновления сезона в понедельник. В ходе нее лига продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты, при этом названия команд или имена игроков раскрываться не будут.

10 июля НХЛ сообщила, что игровой сезон – 2019/20 возобновится 1 августа. Все матчи Восточной конференции будут проходить в Торонто, а игры Западной конференции — в Эдмонтоне.

5 июля стало известно, что НХЛ и профсоюз лиги согласовали окончательные протоколы для возобновления соревнований.