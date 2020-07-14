Второй этап расселения аварийного жилья начнется в Тамбовской области

Первый этап проекта Тамбовской области по расселению аварийного жилья, рассчитанный на 2019–2020 годы, выполнен на 59%. Работа проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На данный момент переселены 126 человек. В частности, это 22 квартиры в Тамбове, 21 квартира в Котовске, передает ИА «Абирег». Всего на первом этапе планируется освободить 83 аварийных жилых помещения общей площадью 2,76 тыс. кв. м. Ключи от новых квартир выдадут до 31 декабря 2020 года.

В администрации региона отметили, что в этом году стартует реализация второго этапа программы. Его участниками станут три города — Тамбов, Котовск и Рассказово. По нему будут переселены 145 человек из жилых помещений общей площадью около 1,7 тыс. кв. м.