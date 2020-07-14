Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке

Взаимодействие с работодателем в нерабочее время будет оплачиваться как сверхурочная работа, а вопрос компенсации затрат на электроэнергию для таких работников будет решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами. Об этом в Минтруде рассказали «РИА Новости».

В июне депутаты Госдумы и члены Совета Федерации разработали проект изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования удаленной и дистанционной работы. Согласно законопроекту, при удаленной работе в локальных нормативных актах может предусматриваться порядок компенсации расходов сотрудников в связи с использованием личного оборудования и программно-технических средств, в том числе оплата потребляемой электроэнергии.

В Минтруде рассказали, что поддерживают предлагаемые поправки в Трудовой кодекс, а также напомнили, что ведомство активно участвовало в разработке законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме. Отмечается, что в настоящее время рассматривается концепция документа, его практическая значимость и актуальность.

Предлагаемые поправки закрепляют неприкосновенность времени отдыха как удаленных сотрудников, так и работающих в офисе. Таким образом, в период времени отдыха работника взаимодействие с работодателем допускается с письменного согласия сотрудника, которое отражено в трудовом договоре, а также оплачивается как сверхурочная работа.

Ранее 13 июля зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что депутаты собираются разграничить законодательные понятия дистанционной и удаленной работы.

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Парламентарии собираются закрепить в Трудовом кодексе понятия о такой трудовой деятельности и разъяснить особенности заключения договоров с сотрудниками.