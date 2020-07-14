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Единую биометрическую систему расширят на госуслуги и медицину

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Единая биометрическая система (ЕБС) после наделения ее статусом государственной может быть расширена на государственные, муниципальные, образовательные, медицинские и коммерческие высокорисковые услуги, рассказали «Известиям» в Ростелекоме.

Также там отметили, что ЕБС может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, услуг связи и нотариальных сервисов.

В свою очередь, в ВТБ выразили уверенность, что перевод ЕБС в статус государственной расширит возможности по наполнению базы и популяризирует ее среди населения. В банке напомнили, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 70 млн человек. Тогда как число слепков в биометрической базе исчисляется лишь десятками тысяч.

«Когда благодаря биометрии можно будет в каждом втором банке открыть счет, получить госуслугу, арендовать машину либо отель без паспорта — граждане немедленно оценят этот сервис», — считает управляющий директор департамента операционной модели и регионального развития Газпромбанка Лада Викман.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус

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