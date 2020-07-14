В Мексике заявили о возможной закупке препарата против COVID-19 у РФ

Правительство Мексики готово к переговорам с российскими властями по поводу возможной закупки российского препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе ежедневной пресс-конференции заявил президент латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как сообщается на сайте мексиканского правительства, власти открыты к участию в сотрудничестве с любой страной по вопросу приобретения препарата. Обрадор добавил, что с радостью получил предложение правительства России.

Также глава Мексики предположил, что глава МИД Мексики Марсело Эбрард уже рассмотрел такую возможность и постарается связаться с Россией, отметив, что между странами хорошие отношения.

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.

8 июля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что заявки на закупку российского препарата уже поступили из разных стран, среди которых государства СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.