Около 9 млн рублей выделили на пешеходные переходы в Карелии

В Карелии объявлен электронный аукцион на обустройство пешеходных переходов с максимальной ценой контракта в 9,07 млн рублей. Источник финансирования – региональный бюджет.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен до 15 сентября обустроить переходы «современными средствами организации дорожного движения в части восстановления тротуаров, пешеходных дорожек, элементов пешеходного движения, дорожных знаков, разметки», передает ИА «Карелinform».

Работы включают в себя разборку существующей обочины, установку дорожных знаков и стоек и нанесение дорожной разметки из холодного пластика.