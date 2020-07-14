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Единая биометрическая система получит статус государственной

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Единая биометрическая система (ЕБС) получит статус государственной информационной системы (ГИС). Такой вопрос сейчас рассматривается, рассказали «Известиям» в Минкомсвязи, информацию подтвердили в Ростелекоме. Для граждан это будет означать гарантию сохранности данных. При этом оператором ЕБС по-прежнему останется Ростелеком.

«На базе единой биометрической системы будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия. Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов», — пояснили в Ростелекоме.

В компании уверены, что при изменении статуса единой биометрической системы и дальнейшем расширении сфер ее применения, скорость наполнения и количество регистраций слепков значительно увеличатся. Сейчас в ней 140 тыс. образцов голоса и лица граждан.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус

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