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В центре Москвы в пятиэтажном жилом доме произошел пожар

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Фото: РЕН ТВ
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В центре Москвы на улице Сергея Макеева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже, на площади около 30 кв. м. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как из окон валит густой дым.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 22:38 пожар был полностью ликвидирован. В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли восемь человек из соседних квартир, всех спасенных передали медикам для осмотра», — сказали в пресс-службе, уточнив, что пострадавших нет.

Ранее в тот же день в Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.

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