В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа

Обязательная двухнедельная самоизоляция из-за рисков распространения коронавируса для пребывающих из-за рубежа в России отменяется с 15 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 июля подписала изменения в постановление, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь гражданам при въезде необходимо будет предоставлять документ с отрицательным тестом на коронавирус на английском или русском языке.

Также отмечается, что иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

В случае отсутствия документа, прибывшим на территорию России будет даваться три дня для того, чтобы пройти тестирование. Процедура будет проходить на платной основе за счет человека, въезжающего в страну.

При этом Министерству иностранных дел, Росавиации, а также Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест на коронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции в стране.