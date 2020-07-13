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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин в понедельник, 13 июля.

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«Сегодня мы с Сергеем, а также Ксения со своим адвокатом Сергеем Панченко подали заявление в Следственный комитет РФ. Просим возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — заявил Бадамшин в разговоре с ТАСС.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

По словам адвоката Собчак, проверка инцидента ведется в Екатеринбурге, но формально допрошен никто не был. Кроме того, потерпевших тоже не вызывали.

«Мы вынуждены были обратиться в главное управление СК, чтобы ситуация случайно не потухла. Мы не дадим ситуации раствориться», — добавил Панченко.

Собчак 27 июня сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре. После этой потасовки у Ерженкова был диагностирован перелом кисти. Затем Собчак заявила, что она сняла побои в травмпункте, оформила заявление в полиции и готова судиться.

Собчак приехала в Екатеринбург, чтобы снять фильм про схиигумена Сергия (Николая Романова). В июне он захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории. Кроме того, он отрицал пандемию коронавируса и призывал нарушать ограничительные меры. В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

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