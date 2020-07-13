Прокуратура проверит обстоятельства пожара на полигоне ТКО под Кировом

Прокуратура Кировской области выясняет обстоятельства возгорания отходов на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), который горит третий день около поселка Просница Кирово-Чепецкого района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в понедельник, 13 июля.

Агентство со ссылкой на данные регионально правительства отмечает, что 10 июля сотрудники министерства охраны окружающей среды области совместно с общественными активистами зафиксировали пожар на полигоне ТКО. Также обнаружили факт размещения отходов за пределами технологических карт.

В итоге была организована проверка. «Органы прокуратуры Кировской области держат ситуацию на контроле», — сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале областного правительства сообщается, что эксплуатацией свалки занимается организация ООО «Новый ЭкоГород», которая начала тушить пожар. «Работы выполняются путем пересыпки технологических карт отходов инертными материалами с дополнительной проливкой водой», — отмечается в сообщении.

Информацию о возгорании на полигоне направили в Западно-уральское управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Министерство экологии региона рекомендовало приостановить прием отходов до ликвидации всех очагов возгорания. В ближайшее время кирово-чепецкая прокуратура рассмотрит вопрос о приостановке деятельности полигона.

В начале марта загорелся полигон с бытовыми отходами в Чите. Вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев не исключал поджог, поскольку возгорание произошло в двух местах.

Сложность тушения заключалась в том, что на свалке скопился 15-метровый слой мусора