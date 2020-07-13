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Зеленский призвал давать пожизненный срок за вождение в нетрезвом виде

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом украинский лидер заявил на внеочередном заседании Рады 13 июля.

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Причиной для созыва парламента стало ДТП, которое произошло накануне. Два автомобиля, один из которых управлялся нетрезвым водителем, столкнулись в Киеве. В результате погибли двое взрослых и двое детей.

«Если вождение в пьяном повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Он указал, что за первое полугодие этого года жертвами аварий стали почти 1,5 тысячи человек.

«В ДТП на Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», — заметил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что поскольку действующие штрафы не оказывают должное сдерживающее воздействие на водителей, садящихся за руль в алкогольном опьянении, нужно увеличить их в пять-десять раз. При этом, по мнению президента, если ДТП повлекло за собой человеческие жертвы, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

На заседании был принят в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Документ еще ожидает прохождения второго чтения.

В июне Зеленский пригрозил раскрыть все обсуждения в чатах водителей-дальнобойщиков касаемо путей объезда пунктов контроля веса на перегруженных фурах.

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