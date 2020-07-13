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Появилось видео повредившего деревья и затопившего улицы ливня в Сочи

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Фото: vk.com/this_is_sochi
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Ливень, который прошел в Сочи в понедельник, повредил деревья и затопил улицы. Горожане выкладывают в Сеть видео и фото стихии, сообщает телеканал РЕН ТВ 13 июля.

На ролике, который опубликовал телеканал, видно город, который затянуло облаком пыли, дождь идет стеной. Из-за непогоды наблюдается плохая видимость.

Ранее в понедельник ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение, на 13–14 июля над Черным морем в районе от Анапы до курортного микрорайона в Лазаревском районе Сочи, Магри, прогнозируются ливни и смерчи.

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Отмечается, что на федеральную трассу в микрорайоне Вардане упало дерево, которое оперативно убрала аварийная бригада.

В пресс-службе сочинской администрации сообщили «Интерфаксу», что залповый ливень повредил деревья на улицах Северная, Батумское шоссе и Мацестинская.

«Незначительное подтопление зафиксировано вблизи моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ», — приводит агентство слова пресс-службы.

Ранее, 8 июля, Геленджик в Краснодарском крае затопило после ливня. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как несколько человек пытаются спасти женщину, которую сносит потоком воды прямо на проезжей части. Некоторые пускались по улицам вплавь, сообщал сайт kp.ru. Ливневая канализация не справлялась с обилием воды.

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