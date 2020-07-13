Белый дом заявил об отсутствии разногласий между Трампом и Фаучи

Белый дом отрицает разногласия между президентом США Дональдом Трампом и главным инфекционным врачом, директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам пресс-секретаря президента Кейли Макинаки, Фаучи и президент всегда сохраняли «очень хорошие отношения». Макинаки также пояснила причину публикации перечня ошибочных утверждений, допущенных инфекционистом. Она отметила, что Белый дом предоставил журналистам ответы на конкретные вопросы, которые перед ними были поставлены.

Так, Washington Post спрашивал о том, что президент указывал на допущение Фаучи ошибок, после чего администрация президента ответила на данное заявление. Также Макинаки заявила, что утверждения о существовании некоего «оппозиционного доклада» против доктора не соответствуют действительности, пишет «РИА Новости».

Ранее Белый дом предоставил СМИ перечень ошибочных утверждений, допущенных Энтони Фаучи по теме коронавирусной инфекции. При этом Фаучи не раз публично опровергал заявления Трампа, а в последнее время не появлялся на брифингах рабочей группы администрации по борьбе с COVID-19, хотя давал интервью и выступал в конгрессе.

3 июля Фаучи заявил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме,

В то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.