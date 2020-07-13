Потепление ожидается в Приморском крае

Синоптики спрогнозировали потепление на всей территории Приморского края. На предыдущей неделе на побережье установилась прохладная погода.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Приморском крае ожидается до +30 градусов в континентальной части и до +22 градусов возле моря. Более высокие температуры принесет антициклон. На побережье потеплеет до +26 градусов. Об этом пишет Vostokmedia.

Во Владивостоке температура поднимется до +23 градусов. Осадки не ожидаются.

Ранее синоптики отметили, что циклоны, которые определяли погоду в Приморье в июне, отступили от региона.