В Киеве возмутились попыткам Москвы «указывать» Украине

Москва не должна «указывать» Киеву, какие законы он должен принимать. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Сегодня».

Таким образом глава внешнеполитического ведомства отреагировал на замечание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинские власти должны были уже давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными», — заявил министр.

Он счел неприемлемым упоминание отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинской конституции, что является одним из условий «Минска-2».

При этом Кулеба указал, что Киев уважает взятые на себя международные обязательства. По его мнению, выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня в Донбассе, и обратился к России с призывом принять «конструктивную и ответственную позицию» в этом вопросе.

«Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации в Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — резюмировал министр.

Вице-премьер и представитель Украины в Контактной группе Алексей Резников считает, что Минские соглашения устарели, «на камне они не высечены» и отказ от них возможен.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя эти слова, указал, что выход из договоренностей будет означать полный отказ от переговоров со стороны Украины. Он призвал Киев прояснить свою позицию по данному вопросу и либо подтвердить намерение разрушить «Минск», либо опровергнуть слова Резникова.

12 июля украинский вице-премьер прояснил свои заявления, отметив, что Украина привержена Минским договоренностям, но хочет их «модернизировать».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе к концу марта 2020 года.