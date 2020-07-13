В Красноярском крае загорелся склад с пиломатериалами

Склад с пиломатериалами горит в 12 км от города Кодинск в Кежемском районе Красноярского края. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Произошло возгорание на открытом складе готовой продукции — пиломатериалы — по предварительной информации, на площади 2 тыс. кв. м. В 20:07 (мск) объявлен ранг пожара №2», — рассказали ТАСС в МЧС.

Информация о пожаре поступила в 18.04 (мск)

К тушению пожара привлечены 53 человека и 15 единиц техники, от МЧС России — 32 человека и семь единиц техники. На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ранее 13 июля в Самарской области произошел пожар на складе лакокрасочных материалов и полиэтиленовых изделий.