Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран президентом страны на второй срок. Об этом сообщает радиостанция ESKA со ссылкой на официальные итоги выборов в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что Дуда набрал 51,03% голосов, а его оппонент от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковски — 48,97%.

Явка избирателей оставила 68,18%.

Накануне Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что данные протоколов 27 222 округов, что составляло 99,97%, говорили о том, что за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за Тшасковского — 48,79%.

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля. Первый тур прошел 28 июня.

Изначально выборы были запланированы на 10 мая. Но их отменили из-за пандемии коронавируса и политических разногласий между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозицией.