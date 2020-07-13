Один человек погиб в ДТП с эвакуатором в Петербурге

Автомобиль Lada Largus столкнулся с эвакуатором в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Авария произошла на Финляндской улице. По данным ГИБДД, 36-летний водитель Lada во время поворота совершил небезопасный маневр и допустил столкновение с эвакуатором. Об этом сообщает телеканал «78».

Автомобилист скончался в машине скорой помощи. Его пассажиры 33 и 59 лет доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП около города Отрадное в Кировском районе Ленинградской области погиб один человек, еще пятеро пострадали.