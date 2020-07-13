Белорусские футболистки потребовали проверить половую принадлежность коллеги

Участницы женских футбольных клубов Белоруссии написали открытое письмо, в котором поставили под сомнение пол одной из футболисток клуба «Динамо-БГУФК» — гражданки Буркино-Фасо Салиматы Симпоре. Текст письма 13 июля опубликовал портал Tut.by.

«В СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу. Возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА», — пишут спортсменки.

Также футболистки выразили сомнение в допинговой чистоте Симпоре, основываясь на визуальных контактах. Они настаивают на генетическом обследовании гендерной принадлежности и уровня тестостерона игрока.

«Инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы», — резюмировали они.

Свою подпись под письмом поставили 18 футболисток.

При этом клуб «Динамо-БГУФК», игроком которого является Симпоре, опроверг обвинения и напомнил, что это не первый раз, когда информация подобного рода появляется в спортивной прессе.

«В очередной раз минское «Динамо» сталкивается с информацией, наносящей ущерб нашему клубу. Вместо того, чтобы обратиться в клуб за комментариями и достоверными фактами, «спортивные журналисты» уже не впервые предпочитают публиковать обычные вбросы, основанные на чьих-то домыслах и рассказах», — подчеркнули в пресс-службе клуба.

В свою очередь, в Белорусской федерации футбола подтвердили, что Симпоре предоставила все необходимые документы медицинские справки, а также участвовала в нескольких десятках матчей ФИФА в составе женской сборной.

В 2019 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций начала расследование с целью выяснить половую принадлежность спортсменки Кастер Семене, добившейся нестандартных для женщины результатов.

Гендерные тесты выяснили, что она — женщина, но от природы имеет нетипично высокий уровень мужского гормона. Спортивные функционеры отмечали, что лишить спортсменку наград будет практически невозможно, так как она не принимала допинга, а просто родилась с таким гормональным статусом.