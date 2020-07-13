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Грозы и град ожидаются в Челябинской области

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До конца суток 13 июля в Челябинской области прогнозируют грозы, ливни и град. Местами ветер усилится до 25 м/с.

МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Неблагоприятная погода ожидается в южных и горных районах Челябинской области. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Из-за гроз и ливней в регионе вырастет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

МЧС предупреждает о возможном повреждении крыш зданий, обрыве линий электропередач и вале деревьев. На реках может подняться уровень воды, что приведет к подтоплению низинных участков в населенных пунктов.

К зонам с высоким уровнем опасности отнесли курорты на озерах Тургояк, Еловое и Кисегач. На юге Челябинской области уже введен режим ЧС из-за засухи.

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