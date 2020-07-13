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Куклачев испугался поправок в закон о защите животных

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН в понедельник, 13 июля, заявил, что если в КоАПе появятся поправки об ответственности за нарушения при обращении с животными, появится возможность обвинить в жестокости любого «доброго человека».

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По его словам, следует четче и конкретнее отразить в законе принципы негуманного отношения к животным.

«Собаку же на поводок сажают и дергают за него. Лошадку пришпоривают и хлыстом подбивают. Я был во многих цирках, и там люди так относятся к животным, что я просто умилялся, как к члену семьи», — рассказал руководитель Театра кошек.

Вместе с тем Куклачев призвал отбирать животных у садистов, поскольку «они будут их бить и получать от этого удовольствие». Также он порадовался, что запретили работать тем людям, которые предоставляли услугу фотографии с животным, мучая его на улице по 20 часов ради заработка.

В начале июля глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать цирки и зоопарки за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать организации. Депутат также призвал внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными.

Ранее в тот же день глава ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина заявила, что в России следует закрыть все зоопарки и запретить цирки с животными, поскольку их необходимо выводить из сферы развлечений.

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