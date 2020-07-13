Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Вершинину на год

Президент России Владимир Путин продлил на год срок службы замглавы российского МИДа Сергею Вершину. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник, 13 июля, на интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что, согласно федеральному закону от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Вершинину продлен срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на госслужбе.

Вершинин родился в 1954 году. В 1976 окончил МГИМО. В МИДе работает с 1976 года. Был назначен на пост замминистра иностранных дел России 27 марта 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Курирует ближневосточную тематику, в том числе международные форматы сирийского урегулирования.

Ранее, 2 марта, российский лидер продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИДа Михаилу Богданову и Александру Грушко.