Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек при пожаре в Туле

В Туле возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара. Один пострадавший находится в реанимации.

Наиболее вероятной причиной возгорания на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Серебровской называют неосторожное обращение с огнем. В сгоревшей квартире обнаружены тела двух мужчин и женщины. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе одного ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщают «Тульские известия».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области двухлетний ребенок погиб в результате возгорания в припаркованном возле частного дома автомобиле. Следователи обнаружили в салоне спички. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение ребенка с огнем.